Müthiş takas

Süper Lig'de lider Aytemiz Alanyaspor'u evinde devirerek büyük bir sükse yapan Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar, transferin yeni gözdesi oldu. Alanya maçında Tripic'e yaptığı asistle galibiyette rol oynayan 27 yaşındaki kanat oyuncusunun ismi bu kez Fenerbahçe için gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Erol Bulut, Halil'i yakın takibe alırken Kulüp Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ise transferi takas yoluyla çözmeyi planlıyor. Belözoğlu, Göz-Göz'ün yıldızı Halil'i devre arasında transfer edebilmek için başarılı yıldızı Mame Thiam'ı ise gözden çıkardı. Kanatlarda problem yaşayan ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen F.Bahçe'de yönetim, ocak ayında Halil için Göztepe'nin kapısını çalacak.

SÖZLEŞMESİ 2022'YE KADAR

Bu transfer karşılığında ise Senegalli kanat oyuncusu Thiam'ı bonservisiyle İzmir ekibine vermeyi teklif edecek olan Kanarya, Halil'i ve Göztepeli kurmayları ikna etmeyi planlıyor. Fenerbahçe'nin 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Halil'e olan ilgisine Göztepe'nin ne yanıt vereceği merak konusu oldu. Thiam'ın 2023 yılına kadar mukavelesi var.



KARİYERİ ÇOK PARLAK

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Mame Thiam, kariyerinde Inter, Juventus, Empoli, PAOK gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinde forma giydi. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon F.Bahçe'de 8 maça çıkarken 2 gol kaydetti.



ALTYAPIDAN YETİŞTİ

Göztepe'nin altyapısında yetişen ve sarı-kırmızılı ekipte 9. sezonunu geçiren Halil Akbunar, performansıyla dikkat çekiyor. Bu sezon 11 maçta 4 gol atıp, 4 de asist yaparak takımın en çok skor üreten ismi olan 27 yaşındaki kanat oyuncusu kariyerinde en verimli sezonunu geçiriyor. Halil, profesyonel olarak Göztepe'nin dışında bir sezon da Elazığ'da kiralık olarak forma giymişti.