  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe Çaykur Rizespor - Göztepe | CANLI ANLATIM

- | CANLI ANLATIM

'in 12. haftasında ile kozlarını paylaşıyor. 'nda oynanan zorlu karşılaşmada düdük çalışıyor. BeIN Sports 2'den canlı yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Çaykur Rizespor - Göztepe | CANLI ANLATIM

12.12.2020, 16:14 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020,16:15

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile İzmir temsilcisi Göztepe kozlarını paylaşıyor.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Göztepe maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Melnjak, Meriah, Emir, Moroziuk, Doğan, Donsah, Boldrin, Michalak, Fernando, Skoda

Göztepe: İrfan Can, Berkan, Titi, Alpaslan, Da Costa, Murat, Soner, Kubilay, Tripic, Halil Akbunar, Ndiaye

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çaykur Rizespor - Göztepe | CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA