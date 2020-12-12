Yine yen Göztepe

Süper Lig'de son olarak lider Alanyaspor'u puansız gönderen ve 6 maçtır bileği bükülmeyen Göztepe, bugün de Ç.Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı Özgür Yankaya yönetecek. Son 3 maçtır galibiyete hasret olan ev sahibi Rize ise alt sıralarla bağını koparmaya çalışıyor. Rakibiyle Süper Lig'de 8 maça çıkan Göztepe, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldığı maçlarda 8 gol atıp, kalesinde 6 gol gördü. Deplasmandaki 4 mücadelede galibiyeti bulunmayan Göz- Göz, Rize'deki 4 müsabakada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı ve 2 puan alabildi. İzmir ekibinin deplasmanda rakibine golü bulunmuyor.