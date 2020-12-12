  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe Yine yen Göztepe

Yine yen

Hafta içi lider ’u mağlup eden , bugün saat 16.00’da ’a konuk olacak.

Yine yen Göztepe
Giriş Tarihi: 12.12.2020

Süper Lig'de son olarak lider Alanyaspor'u puansız gönderen ve 6 maçtır bileği bükülmeyen Göztepe, bugün de Ç.Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı Özgür Yankaya yönetecek. Son 3 maçtır galibiyete hasret olan ev sahibi Rize ise alt sıralarla bağını koparmaya çalışıyor. Rakibiyle Süper Lig'de 8 maça çıkan Göztepe, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldığı maçlarda 8 gol atıp, kalesinde 6 gol gördü. Deplasmandaki 4 mücadelede galibiyeti bulunmayan Göz- Göz, Rize'deki 4 müsabakada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı ve 2 puan alabildi. İzmir ekibinin deplasmanda rakibine golü bulunmuyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yine yen Göztepe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA