Göz-Göz dondu kaldı

Süper Lig'de erteleme maçında lider Alanyaspor'u yenerek çıkışını sürdüren Göztepe, Karadeniz deplasmanında Ç.Rize'ye takıldı: 3-2. Göz Göz, maça oldukça tutuk başladı. 20'de Berkan'ın frikiğinde topa kaleci Gökhan sahip oldu. 33'te Soner ceza alanı içinde iki kişiden müthiş bir şekilde sıyrılarak kaleye şutladı. Kaleci s topu kornere çeldi.

İLK PENALTI 45+2'DEYDİ

Tripic'in kullandığı kornerde Alpaslan'ın kafa vuruşunda top auta çıktı. 45+2'de Michalak, Mossoro ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltıya hükmetti. Penaltı atışını Boldrin gole çevirdi: 1-0. 57'de Michalak'ın

şutunda Berkan'a da çarpan top ağlara gitti: 2-0. 66'da Rize ceza alanı içindeki karambolde Yalçın plase bir vuruşla sarı-kırmızılı ekibi umutlandırdı: 2-1. 80'de Soner'in kullandığı korner atışında Alpaslan'ın kafa ile indirdiği top Ndiaye'ye çarptı. Napoleoni kale önünde beraberliği sağladı: 2-2. 90+1'de Rize'nin korner atışında Yasin, Alpaslan ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Boldrin'in kullandığı penaltıyı İrfan Can kurtardı. Dönen topa Boldrin yine şutladı. Top yine İrfan Can'dan döndü. Skoda topu ağlara yolladı: 3-2.

YANKAYA'YA İSYAN

Maçın 90+1. dakikasında Rize'nin korner atışında ceza alanı içindeki karambolde Alpaslan'ın Yasin'e müdahalesine direkt beyaz noktayı gösteren hakem Özgür Yankaya, penaltı atışı sonunda da verdiği gol kararıyla tepki çekti. Boldrin'in penaltı atışını kaleci İrfan Can, kurtarırken dönen topta da aynı futbolcunun şutunda başarılı oldu. İkinci kez oyun alanına dönen topu bu kez Skoda ağlara yolladı. Ancak yan hakemin uyarısıyla kaleci İrfan'ın penaltı atışı kullanılırken öne çıktığını tespit eden Yankaya atışı tekrarlatmak üzereyken VAR'dan gelen uyarıyla Skoda'nın attığı golü geçerli saydı. Göztepe cephesinden ise maçın sonunda tepki paylaşımı geldi. Kulüp resmi instagram hesabından Yankaya ile ilgili 'Görevli olarak geldi, görevini yaptı ve gitti!' paylaşımında bulundu. Taraftarlar da bu paylaşımın altına yüzlerce tepki yorumu yaptı





PALUT'TAN KADROYA AYAR

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Karadeniz deplasmanında ilk on birde değişime gitti. Sarı-kırmızılılar, kazanılan Alanyaspor maçından farklı olarak Rize karşısına savunma ve orta alanda iki değişiklikle çıktı. Palut savunmada stoper Marto Mihojevic'in yerine Brezilyalı Cristian Titi'ye forma verirken hafif sakatlığı bulunan on numara Guilherme'nin yerine de Mossoro forma giydi. Brezilyalı orta saha Mossoro, Kasımpaşa maçının ardından 5 hafta sonra ilk on birde görev yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte korona virüs tedavisi gören ve izolasyon süreci tamamlanmayan Atınç Nukan kadroda yer almadı. Atınç, haftaya İzmir'de oynanacak olan Hatay maçında forma giyebilecek.