Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.
Sarı-kırmızılı ekipte Lamine Gassama, takımdan ayrı çalıştı.
Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 18.30'da başlayacak Göztepe-Bursaspor karşılaşmasında hakem Emre Malok düdük çalacak.
Göztepe, Bursaspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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