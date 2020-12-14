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Kahreden mağlubiyet

Göz-Göz, Rize önünde 6 maç sonra yenilgi alırken, bu sezon deplasmanda ilk kez kaybetti.

Kahreden mağlubiyet
Giriş Tarihi: 14.12.2020

Süper Lig'de Çaykur Rize deplasmanından puansız ayrılan Göztepe, hakem hatalarının ön plana çıktığı maçta yenilgiye kahroldu. Ligde son 6 maçtır kaybetmeyen ve puanını 18'e taşıyarak 5. sırada Avrupa Ligi için iddialı konuma gelen Göztepe bu yenilgiyle ilk 5 içindeki yerini sağlamlaştırma şansını kaçırdı. Ligde en son İzmir'de F.Bahçe'ye 3-2 yenilen Göz-Göz, bu sezon deplasmandaki ilk yenilgisini de aldı. Bundan önce dışardaki 5 maçta 4 beraberlik ve 1 galibiyet alan Göztepe, 6 maçlık yenilmezlik serisini de Karadeniz'de Rize maçında bırakmış oldu.

ALEYHİNE YEDİ PENALTI VERİLDİ
3 galibiyet ve 3 beraberlik aldığı son 6 maçta kalesini büyük ölçüde gole kapatan ve fileleri 3 kez havalanan Göztepe, Rize'den biri penaltıdan olmak üzere 3 gol yiyerek yara aldı. 12 haftayı geride bıraktığı bu sezon aleyhine 7 penaltı kararı verilen Göztepe'de kaleci İrfan Can, Çaykur Rize önünde 2 penaltıdan birini kurtarmasına rağmen Skoda'nın golüne engel olamadı.

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