Göztepe - Bursaspor I CANLI İZLE

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Göztepe ile Bursaspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GÖZTEPE - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Göztepe - Bursaspor maçı 15 Aralık Salı günü saat 18:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.
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