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Haberler Göztepe Göztepe - Bursaspor I CANLI İZLE

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5. tur maçında sahasında 'u konuk edecek. Maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Göztepe - Bursaspor I CANLI İZLE

15.12.2020, 18:31

CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Göztepe ile Bursaspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Bursaspor maçı 15 Aralık Salı günü saat 18:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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