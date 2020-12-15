Göztepe’de herkes golcü

Süper Lig'de haftayı yenilgiye rağmen 18 puanla 5. sırada kapatan Göztepe golcü kimliği ile ön plana çıktı. Sarı-kırmızılılar, 12 hafta sonunda rakip fileleri 19 kez sarsmayı başarırken Rize maçında ilk kez ağları havalandıran Yalçın Kayan ve Napoleoni ile birlikte gol atan futbolcu sayısı 11'e ulaştı. Göztepe'nin altyapısından yetişen Yalçın, Rize'ye attığı golle Süper Lig kariyerinde 24. maçında ilk golünü kaydederken, Halil ise 4 golle en skorer isim oldu.

CHERİF NDİAYE 3 GOL ATTI

Sarı-kırmızılı ekipte golcü Cherif Ndiaye 3, Guilherme, Soner Aydoğdu ve Zlatko Tripic 2'şer, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Brown Ideye, Marcio Mossoro, Stefano Napoleoni ve Yalçın Kayan da birer gole imza attı. Göztepe'de kaleci İrfan Can haricinde savunma, orta saha ve ileri uçta her mevkiden skora destek geldi.