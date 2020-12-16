Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Göztepe maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi. İzmir deplasmanından 5-4'lük galibitle dönen yeşil beyazlılar, talimatlara aykırı hareket etmeleri sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Bursaspor Kulübü'nün 15.12.2020 tarihinde oynanan Göztepe A.Ş.-Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Covid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 6/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
Bursaspor, Göztepe maçı sonrası PFDK’ya sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.