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Haberler Göztepe Göztepe, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü 'u konuk edecek , bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Göztepe, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

16.12.2020, 18:07

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda dün konuk ettiği Bursaspor'a uzatma bölümünde 5-4 yenilerek elenen Göztepe, ligdeki Atakaş Hatayspor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Lamine Gassama'nın idmanın bir bölümde takımla çalıştığı Göztepe'de dünkü karşılaşmada sağ baldır bölgesinden şiddetli kas krampı geçirdiği için oyundan çıkan Yalçın Kayan'ın yapılan muayenesinde ciddi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

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