Göztepe kupada yıkıldı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Göztepe, sahasında nefesleri kesen maçta Bursaspor'a yenilerek elendi: 4-5. 31. dakikada Burak Kapacak'ın ortasında Batuhan Kör, sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 32'de Burekovic'in ortasında Ideye topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 48'de sol taraftan yapılan ortada topa dokunan Batuhan Kör, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2. 72'de Halil Akbunar'ın attığı şutta top Bursasporlu Cüneyt Köze çarparak ağlarla buluştu: 2-2. 84'te Murat'ın ortasında Ndiaye, topuk vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 3-2. 90+5'te Burak Altıparmak'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Çağatay Yılmaz, skoru bir kez daha eşitleyen golü attı: 3-3. Normal süre 3-3 sona erdi. 99'da Çağatay Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batuhan Kör, topu ağlarla buluşturdu: 3-4. 117'de Burak Süleyman'ın pasıyla topla buluşan Cherif, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-4. 120+3'te Ali'nin pasıyla topla buluşan Batuhan, şutunda skoru belirledi: 4-5.



YALÇIN SAKATLANDI

GÖZTEPE'NİN Bursaspor ile oynadığı kupa maçında sakatlık şoku yaşandı. Maçın 69. dakikasında bir pozisyonda yerde kalan Yalçın Kayan, ayağa kalkamadı. Maça devam edemeyen Yalçın'ın sağ ayak alt adalesinde problem olduğu öğrenildi. Yalçın'ın durumu bugünkü kontrollerinden sonra belli olacak.





İLHAN PALUT'TAN KADROYA AYAR

GÖZTEPE Teknik Direktörü İlhan Palut, kupa mesaisinde Bursaspor karşısında kadroda büyük bir değişime gitti. Genç teknik adam ligde hiç şans vermediği kaleci Megyeri'nin yanı sıra sakatlıktan çıkan golcü Ideye'yi on birde oynattı. Palut, orta sahada forma giyen Obinna'yı sağ beke çekerken, sol bekte ise Burekeovic'e formayı verdi. Kubilay ve Yalçın'ı aynı anda sahaya süren Palut, kanatlarda da Tripic ve Napoleoni ikilisini değerlendirdi. As oyuncular İrfan, Murat, Soner, Halil ve Cherif yedek soyundu.