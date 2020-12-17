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’nin macerası kısa sürdü

Kupada ’ya 5-4 yenilerek mağlup olan sarı-kırmızı ekip bu turnuvadaki inişli çıkışlı grafiğiyle dikkat çekiyor.

Göztepe’nin macerası kısa sürdü
Giriş Tarihi: 17.12.2020

Göztepe'nin kupa macerasındaki inişli çıkışlı bir grafik gözlenirken bu sezon bu önemli organizasyondaki hayalleri erken bitti. 2016-2017 sezonunda grup aşamasında 3. olarak kupaya veda eden Göz Göz, 2017-2018 sezonunda Batman Petrol'a 3-1 mağlup olarak 3. turda elenmişti. Son 5 sezonda sadece 2018-2019 sezonunda çeyrek finale çıkabilen İzmir ekibi sırasıyla Çengelköy, Antalya ve Nazilli engellerini geçtikten sonra Malatyaspor'a elenmişti.

BU KEZ BEŞİNCİ TURDA VEDA ETTİ
Sarı-kırmızılılar geçen sezon önce 3. turda Yozgatspor'u kupa dışına itmiş, 4. turda Sivas Belediye, 5. turda da Karagümrük'ü her iki maçta da mağlup etmişti. Son 16 turunda Antalyaspor ile son derece çekişli karşılaşmalar oynayan Göz Göz bu turun sonrasını görememişti. Göztepe, bu sezon Kırklareli'yi 2-0'lık sonuçla geçmesine rağmen önceki gün evinde 5. tur müsabakasında Bursa'ya 5-4 yenilerek tur şansını yitirdi.

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