Hatay maçının hakemi Bayarslan

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Göztepe'nin cumartesi günü Atakaş Hatayspor ile 13.30'da oynayacağı mücadelede hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı açıklandı. Haftanın diğer hakemleri ise şöyle: 18 Aralık Cuma: 19.00 F.Karagümrük-G.Saray: Mustafa Öğretmenoğlu, 19 Aralık Cumartesi: 16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler, 16.00 Trabzon-Ç.Rizespor: Ali Şansalan, 19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır, 20 Aralık Pazar: 13.30 Gençlerbirliği- MKE Ankaragücü: Yaşar Kemal Uğurlu, 16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa, 19.00 Beşiktaş- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler, 21 Aralık Pazartesi: 19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus, 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kayserispor: Ümit Öztürk.