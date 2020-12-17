Palut’un duygusal maçı

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, cumartesi günü en duygusal maçına çıkacak. Süper Lig'de 18 puanla 5. sırada yer alan Göztepe, ligde aynı puanı paylaştığı Hatayspor'la cumartesi günü en kritik sınavını verecek. Hatay'da futbolculuk yapan ve teknik direktör olarak da görev yapan İlhan Palut, Göztepe'nin başında yetiştiği memleketinin takımı Hatay'a bu kez rakip olacak. Hatay'ın başında 104 resmi maça çıkan Palut'un yanı sıra Göztepeli futbolcular Murat Paluli ve Kubilay Sönmez de aynı duygularla maça çıkacak. Hatay'da iki sezon forma giyen bir kez şampiyonluk yaşayan Murat ve Kubilay, bu kez cumartesi günü Göztepe'nin başarısı için ter dökecek.