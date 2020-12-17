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Haberler Göztepe Serdar bombası

Serdar bombası

Göz-Göz yönetimi, F.Bahçe’nin 30 yaşındaki stoperine kanca attı. İzmirli kurmaylar, ara dönemde için resmi teklifini yapacak.

Serdar bombası
Giriş Tarihi: 17.12.2020

Süper Lig'de hedefini Avrupa Ligi olarak belirleyen ve ara dönemde yıldız oyuncuları kadrosuna katarak güç kazanacak olan Göztepe, rotasını yeniden İstanbul'a çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, orta alana transfer etmeyi planladığı Beşiktaşlı Adem Ljajic'in ardından aradığı stoperi de Fenerbahçe'de buldu. Göz-Göz, savunma hattında yaşanan sakatlıklar ve olası Titi ayrılığı ihtimaline karşı sarı-lacivertli ekibin 30 yaşındaki stoperi Serdar Aziz'i gündemine aldı. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden ancak ara dönemde takımdan gönderilecekler arasında yer alan Serdar için sarı-kırmızılı yönetim bir hamle yapmayı planlıyor.

İLK TEMAS OLUMLU
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan savunmacının menajeri ile de temasa geçen Göz-Göz yönetimi ilk temaslardan olumlu sonuçlar aldı. Fenerbahçe yönetiminin de transfere onay vermesi halinde sarı-kırmızılılar transferi gerçekleştirmek için şartları zorlayacak. Serdar Aziz için yüklü bir bonservis bedeli çıkması durumunda Göztepe, kiralık formülünü devreye sokacak. Transfere teknik direktör İlhan Palut'un da onay verdiği öğrenildi.

BURAK HAKERLER

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