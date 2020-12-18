PFDK kulübe ceza yağdırdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Göztepe Kulübü'ne dün ceza yağdırdı. Geçen hafta Rize'de oynanan Çaykur Rize maçı sonrası maçın hakemi Özgür Yankaya'yı hedef alarak resmi sosyal medya hesaplarından, "Görevli olarak geldi, görevini yaptı ve gitti" paylaşımı yapılmış, Başkan Mehmet Sepil, Başkanvekili Talat Papatya ve teknik direktör İlhan Palut da açıklamalarıyla eleştirilerde bulunmuştu. PFDK, bu açıklamalar ve paylaşım nedeniyle Göz-Göz'e toplam 160 bin lira ceza kesti. Sosyal medya paylaşımı nedeniyle kulübe 100 bin lira ceza kesen PFDK, sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle Başkan Sepil'e 24 bin lira, Başkenvekili Talat Papatya'yı ise 36 bin lira ile cezalandırdı. Teknik patron İlhan Palut'a ise ceza vermeyen kurul, Rize maçında sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle de futbolcu Alpaslan'a 1 maç men ve 13 bin lira da para cezası verdi.