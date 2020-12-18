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Haberler Göztepe Savunma S.O.S verdi

Savunma S.O.S verdi

Savunma S.O.S verdi
Giriş Tarihi: 18.12.2020

GÖZTEPE, sahaya gençlerle çıkan 1. Lig ekibi Bursaspor'a 5-4 yenilerek elenirken savunma ve kale ise S.O.S verdi. Burekovic ile stoperler Titi ve Marko'nun uyumsuzluğu dikkat çekti. Teknik direktör İlhan Palut da lig ve kupada son iki maçta toplam 8 gol yiyen savunmaya ayar verecek. Genç teknik adam ayrıca Rize ve Bursa maçlarında on birde değerlendirdiği Titi'yi kulübeye çekerek bu mevkide Marko ile Alpaslan'ı kullanacak. Palut ayrıca orta alanda Kubilay'ın yerine Yalçın Kayan'ı değerlendirmeyi planlıyor.

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