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Göztepe-Hatayspor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmaya 18 puanı bulunan iki takım da, mutlak 3 puanla sahaya çıkıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

19.12.2020, 13:56 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020,14:01