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Haberler Göztepe Göztepe-Hatayspor | CANLI ANLATIM

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'in 13. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Karşılaşmaya 18 puanı bulunan iki takım da, mutlak 3 puanla sahaya çıkıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

Göztepe-Hatayspor | CANLI ANLATIM

19.12.2020, 13:56 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020,14:01

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde.

GÖZTEPE - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

Göztepe: İrfan, Gassama, Alpaslan, Titi, Dzenan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Cherif.

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf.

GÖZTEPE - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Hatayspor maçı saat 13.30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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