Göztepe-Hatayspor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde.
GÖZTEPE - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ
Göztepe: İrfan, Gassama, Alpaslan, Titi, Dzenan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Cherif.
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf.
GÖZTEPE - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Göztepe - Hatayspor maçı saat 13.30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
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