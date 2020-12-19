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Haberler Göztepe Haydi Göz-Göz

Haydi Göz-Göz

’de Avrupa Kupaları’nı hedefleyen , bugün saat 13.30’da Stadı’nda ile karşı karşıya gelecek.

Haydi Göz-Göz
Giriş Tarihi: 19.12.2020

Süper Lig'de üst üste aldığı başarılı sonuçların ardından geçen hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'a yenilen Göztepe, bugün Hatayspor'u ağırlıyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak olan kritik karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadeleyi beINSports2 canlı olarak ekranlara getirecek. Rize yenilgisinin ardından kupada Bursaspor'a yenilerek elenen Göz-Göz, Hatay'ı yenerek hem ligdeki konumunu korumak, hem de yenilgileri telafi etmek istiyor.

MURAT BUGÜN YOK
Göztepe'de direkt kırmızı kart görüp tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen sağ bek Murat Paluli, bugünkü maçta forma giyemeyecek.

KADRO DEĞİŞİYOR
GÖZTEPE'DE teknik direktör İlhan Palut, Hatay karşısına da farklı bir on birle çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Murat'ın yerine sağ bekte Obinna'ya şans verecek olan Palut, stoper Titi'nin yerine Marko, orta alanda da Kubilay'ın yerine de Yalçın'a şans verecek.

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