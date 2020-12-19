İlhan Palut eski takımına karşı

HATAYSPOR'DA uzun süre futbol oynayıp, teknik direktör olarak da görev yapan ve şimdi Göztepe'nin başında yer alan İlhan Palut, en duygusal maçına çıkacak. Palut, memleketinin takımı Hatay ve Göztepe'nin Süper Lig'de ilk kez karşılaşacağı maçta, İzmir ekibinin başında eski takımına rakip olacak. Genç teknik adamın yanı sıra Göztepe'de futbol oynayan Kubilay da bugün daha önce iki sezon forma giyip şampiyonluk yaşadığı Atakaş Hatayspor'a karşı ilk kez Göztepe formasıyla mücadele verecek.