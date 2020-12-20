Göz -Göz ağır yaralı

Süper Lig'de zirve hesapları yapan Göztepe Hatayspor'a 1-0 yenildi. Geçen hafta deplasmanda Ç.Rizespor'a da 3-2 mağlup olan İzmir ekibi son iki maçta 6 puan kaybederek yara aldı. 14. dakikada Tripic'in soldan kestiği ortada Halil, topu kafayla ceza sahası içindeki Ndiaye'ye indirdi. Ndiaye'nin pasında bekletmeden kaleyi yoklayan Guilherme'nin vuruşunda Münir topu çeldi. 24'te Guilherme'nin serbest vuruşta soldan kestiği ortada Alpaslan kafasında top üst direğe çarptı, dönen topu tamamlamak isteyen Ndiaye'nin kafa vuruşunda kaleci Münir'in parmak uçlarıyla çeldiği top bir kez daha üst direğe çarptı.

PENALTI KARARI 'VAR'DAN GELDİ

47'DE Guilherme'nin pasıyla sağdan ceza sahasına sokulan Halil penaltı noktasındaki Soner'i gördü. Soner'in bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti. 54'te Traore ile Yalçın arasındaki mücadelede VAR odası, hakem Bayarslan'a pozisyonu izlemesi uyarısında bulundu. Uyarı üzerine 'VAR' noktasında pozisyonu izleyen Bayarslan, Yalçın'ın ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Hatayspor lehine penaltı kararı verdi. 59'da Mame Diouf, takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1. 89'da Diouf'un pasıyla savunma arkasına sarkan Boupendza, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, top az farkla auta gitti. Göztepe maçı 1-0 kaybetti.



ESKİ TAKIMINA RAKİP OLDU

Hatayspor'da uzun süre futbol oynayan ve teknik direktör olarak görev yapan İlhan Palut, dün Göztepe'nin başında eski takımına rakip oldu. Göztepe ile Hatayspor ilk kez Süper Lig'de birbirlerine rakip olurken bu tarihi randevuya Palut, memleketinin takımı olan Hatayspor'a karşı farklı duygularla çıktı.





'VAR' KABUSU

Hatayspor maçının ikinci yarısında 54. dakikada Hatay atağında Göztepe ceza alanı içinde topun Yalçın'ın eline çarptığı gerekçesiyle oyunu durduran hakem Volkan Bayarslan, bir süre 'VAR' hakemleri ile görüştü. VAR'dan uyarı üzerine kenarda pozisyonu izleyen hakem Bayarslan penaltı kararı verirken atışı Diouf gole çevirdi. Sarı-kırmızılılar da geçen hafta Ç.Rize'ye 3-2 yenildikleri maçta da hakem Özgür Yankaya, Karadeniz ekibinin lehine 'VAR' kararıyla bir penaltı verirken, kaleci İrfan'ın kurtardığı ikinci penaltı atışında kural hatasına rağmen pozisyonun devamında atılan golü de yine 'VAR' kararıyla geçerli saymıştı. Göztepe 'VAR' kararıyla son iki maçta yediği gollerle 6 puandan oldu.



PALUT'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk 11'inde ikisi zorunlu 4 değişiklik yaptı. Mossoro'yu kızağa çeken İlhan Palut, Guilherme'yi 11'de sahaya sürerken, Kubilay'ın yerine ise Yalçın Kayan'a görev verdi. Sakatlığı sebebiyle dünkü müsabakanın kadrosunda yer almayan Berkan'ın yerine Burekovic forma giyerken, hafta içinde oynanan Bursaspor maçında kırmızı kart gören Murat Paluli'nin yerine ise Gassama oynadı. Konuk Hatayspor'da ise teknik direktör Ömer Erdoğan, tamamı yabancı bir ilk 11'le sahaya çıktı. Erdoğan, hafta içi Ankaragücü'yle oynanan erteleme maçının 11'inden 4 değişlik yaptı. Bordo beyazlılarda kart cezalısı Gökhan'ın yerine Traore forma giyerken, sol bekte Burak Can'ın yerine Katranis forma giydi. Savunmanın ortasında Sackey yerine Pablo'ya şans veren Erdoğan, Selim'i yedek soyundurarak sol uçta Boupendza'ya şans tanıdı.