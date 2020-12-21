Göztepe irtifa kaybetti

Süper Lig'de oynadığı son hafta maçında evinde Hatayspor'a 1-0 yenilerek yara alan Göztepe ligde irtifa kaybetti. Sarı-kırmızılılar, geçen hafta oynadığı Ç.Rize maçına kadar oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 18 puanla 5. sıraya kadar yükselerek Avrupa Ligi potasına girmişti. Ancak deplasmanda alınan Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından İzmir'de de Hatay'a 1-0'lık sonuçla boyun eğen Göz-Göz ligde irtifa kaybederek 9. sıraya kadar geriledi. Aynı puanı paylaştığı rakibi Hatay'a 3 puan veren Göz-Göz, bir maçı eksik Yeni Malatya ve Gaziantep FK ile Karagümrük'ün haftayı galibiyetle kapatmaları sonrası Avrupa yolunda yara aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Hatay karşısında sergilenen futbol ve teknik direktör İlhan Palut'un kadro tercihlerinden memnun olmadı.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyadan özellikle üç net gol fırsatını kaçıran Guilherme, Soner ve golcü oyuncu Ideye'ye yönelik yoğun eleştirilerde bulunan sarı-kırmızılı taraftar oynanan futboldan teknik patron İlhan Palut'u da sorumlu tuttular.



PENALTIKOLİK OLDU

Ligde rakip takımların en çok penaltı kullandığı ekip olan sarıkırmızılılar, aleyhine 8 penaltı çalındı. Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor (2) ve Hatayspor, Göztepe ile oynanan maçlarda penaltı kullandı. Ankaragücü'nden Endri Çekici'nin kullandığı penaltıyı kaleci İrfan Can kurtardı. Yine Çaykur Rizespor maçında Boldrin'in penaltısını çıkaran İrfan Can, Skoda'nın golüne engel olamadı. Göztepe aleyhine penaltı düdüğü çalındığı 7 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Ankaragücü'nü 3-1 yenen İzmir ekibi, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Hatayspor'a yenilip Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve BB Erzurumspor'la berabere kaldı. Göztepe salı günü deplasman-da Galatasaray'ın rakibi olacak.



HAKEM FACİASI

GÖZTEPE son iki haftadır hakem hataları nedeniyle büyük yara aldı. Geçen hafta 3-2 mağlup olduğu Çaykur Rize maçında aleyhine iki tartışmalı penaltı kararı verilen Göztepe, orta hakem Özgür Yankaya tı ve 'VAR' hakemlerinin kurbanı olmuştu. Yankaya'dan sonra Hatayspor maçında da hakem Volkan Bayarslan sahneye çıktı. Sarı-kırmızılı takımın aleyhine 'VAR'dan gelen uyarı üzerine bir penaltı kararı veren Bayarslan, ikinci yarının son dakikalarında Göztepeli golcü Ndiaye'nin rakip ceza alanı içinde bariz bir şekilde formasından çekildiği pozisyonu göremedi.



GÖZ-GÖZ'DE VİRÜS ŞOKU

GÖZTEPE'DE 3'ü futbolcu 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, 3 futbolcu ve teknik heyetten 1 kişide pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. Testi pozitif çıkan 4 kişinin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı bildirildi.