  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Göztepe Galatasaray - Göztepe CANLI ANLATIM

-

'in 14. haftasında , 'yi ağırlıyor. Maçın ilk 11'leri belli oldu. Haberimizden mücadeleyi olarak takip edebilirsiniz.

Galatasaray - Göztepe CANLI ANLATIM

22.12.2020, 18:57 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020,18:58

Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz maçta Fatih Karagümrük'e son dakika golü ile kaybeden Galatasaray ile son 3 resmi maçını kaybeden Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'lerde kimler var?

İŞTE İLK 11'LER

GALATASARAY: Okan, Omar, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç, Feghouli, Diagne

GÖZTEPE: Megyeri, Gassama, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Obinna, Soner, Halil, Tripic, Cherif Ndiaye

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Göztepe maçı 22 Aralık Salı günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray - Göztepe CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.