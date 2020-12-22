Galatasaray - Göztepe CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz maçta Fatih Karagümrük'e son dakika golü ile kaybeden Galatasaray ile son 3 resmi maçını kaybeden Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'lerde kimler var?

İŞTE İLK 11'LER

GALATASARAY: Okan, Omar, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda Turan, Emre Kılınç, Feghouli, Diagne



GÖZTEPE: Megyeri, Gassama, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Obinna, Soner, Halil, Tripic, Cherif Ndiaye

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Göztepe maçı 22 Aralık Salı günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.