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Haberler Göztepe Göztepe'den Özkan Sümer için başsağlığı mesajı

'den için başsağlığı mesajı

Kulübü, Kulübünün eski başkanlarından 'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Göztepe'den Özkan Sümer için başsağlığı mesajı

22.12.2020, 10:14

Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun ve Trabzonspor'un simge isimlerinden Özkan Sümer'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz."

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