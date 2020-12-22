Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Türk futbolunun ve Trabzonspor'un simge isimlerinden Özkan Sümer'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz."
Göztepe'den Özkan Sümer için başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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