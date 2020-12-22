Göztepe'den Özkan Sümer için başsağlığı mesajı

Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun ve Trabzonspor'un simge isimlerinden Özkan Sümer'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz."