Son dakika: Libya tezkeresi Meclis'ten geçti

Libya'ya Türk askerinin gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı'na 2 Ocak'tan itibaren 18 ay daha yetki verilmesini içeren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM'de kabul edildi.
Detaylar gelecek...
Türk askerinin Libya'daki görev süresini 18 ay uzatacak tezkere TBMM'de kabul edildi.
Libya'ya Türk askerinin gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı'na 2 Ocak'tan itibaren 18 ay daha yetki verilmesini içeren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM'de kabul edildi.
Detaylar gelecek...
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