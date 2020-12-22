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Haberler Göztepe Son dakika: Libya tezkeresi Meclis'ten geçti

Son dakika: tezkeresi Meclis'ten geçti

Türk askerinin 'daki görev süresini 18 ay uzatacak tezkere 'de kabul edildi.

Son dakika: Libya tezkeresi Meclis'ten geçti

22.12.2020, 19:27 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020,19:34

Libya'ya Türk askerinin gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı'na 2 Ocak'tan itibaren 18 ay daha yetki verilmesini içeren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM'de kabul edildi.

Detaylar gelecek...

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