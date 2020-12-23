Göz-Göz’e Aslan pençesi

Süper Lig'de üst üste iki maçını kaybeden Göztepe, deplasmanda zirve yarışı veren Galatasaray'a teslim oldu: 3-1. 4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin çektiği şutu kaleci Megyeri oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 9'da sağ taraftan Omar'ın ceza sahası içine açtığı ortada Arda Turan topu kafayla Belhanda'ya indirdi. Belhanda'nın gelişine yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı. 12'de Donk'un ceza sahasından attığı uzun topla buluşan Arda Turan'ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. 14'te Halil'in sağ taraftan girerek ceza sahasına açtığı ortada içeride Soner'in topukla yaptığı harika vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.



OKAN GEÇİT VERMEDİ

49'da Nidaye içeri çevirdi, Soner'in şutu savunmadan sekti. Halil seken topu kaleye gönderdi, kaleci Okan topu tokatladı. Topu bir kez daha önünde bulan Soner uygun durumda çerçeveyi bulamadı. 63'te Taylan defansın arkasına attı, topla buluşan Feghouli düzeltip farkı ikiye çıkardı: 3-1. 72'de Gassama sağ kanattan ortaladı, Napoleoni'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı. 86'da Halil sağ kanattan ortasını açtı, Ndiaye'nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 87'de Belhanda'nın şık pasında sol çaprazda topla buluşan Emre Akbaba şutunu çekti, kaleci Megyeri son anda topu çeldi. 90+5'te Burak Süleyman ortasını açtı, Napoleoni'nin şutunu kaleci Okan çıkardı. Karşılaşma 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.



ALPASLAN ŞOKU

GÖZTEPE'NİN savunmasının sigortası Alpaslan Öztürk Galatasaray maçı öncesi sakatlanarak kadrodan çıkarıldı. Daha önce yaklaşık 1.5 ay süren sakatlık sürecinden yeni kurtularak takıma dönen Alpaslan'ın tedavisine hemen başlanırken, futbolcunun yerine Marko ile birlikte savunmanın ortasında Atınç görev yaptı. Atınç 6 hafta sonra takıma dönerken federasyondan iki maç ceza alan Murat Paluli, Kovid-19'a yakalanan İrfan ile ismi açıklanmayan iki oyuncu ve Çin kulübü ile anlaşan Guilherme dün kadroda yer almadı. Teknik direktör İlhan Palut, sol bek Burekovic'i şan Tekkeserek iyileşen Berkan'a şans verirken, Titi'nin yerine Marko, Guilherme'nin yokluğunda ise Obinna görev yaptı.



G.SARAY'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

GALATASARAY'DA Göztepe karşısına son oynadıkları Karagümrük maçına göre 11'de 4 değişiklik yapıldı. Martin Linnes, Marcao, Emre Akbaba ve Oğulcan Çağlayan'ın yerine Elabdellaoui, Luyindama, Belhanda ve Arda on birde görev aldı. Bu 4 futbolcu son olarak ligde 4 maç önce Sivasspor deplasmanında 11'de başlamıştı. Arda Turan sahaya kaptan olarak çıkarken Cimbom'da korona virüs testi pozitif çıkan 3 futbolcu ile sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Ryan Babel ve Etebo ile kart cezalısı Marcao kadroda yer almadı. Sarı-kırmızılılar, henüz maçın 4. dakikasında Göztepe önünde Emre Kılınç'ın vuruşuyla 1-0 öne geçerken bu gol aynı zamanda Galatasaray'ın bu sezon bulduğu en erken gol oldu.



KAHREDEN SERİ

Süper Lig'de Avrupa Ligi'ni hedefleyen Göztepe, Galatasaray deplasmanından da puansız ayrılırken kahreden bir seri yakaladı. Ligde daha önce 6 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalayan ve aldığı sonuçlarla 5. sıraya kadar yükselen Göz-Göz, son üç maçta Çaykur Rize, Hatayspor ve Galatasaray'a yenilerek büyük bir hüsran yaşadı. 14 hafta sonunda 18 puanda kalan sarıkırmızılılar, Avrupa Ligi yarışında büyük bir yara aldı.