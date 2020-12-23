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Haberler Göztepe Guilherme gitti

gitti

’nin sezon başında Portekiz ekibi Alvarenga’dan kiraladığı , ekibi ile anlaştı. Sözleşmesindeki özel maddeyi kullanan orta saha dün kadrodan çıkarıldı.

Guilherme gitti
Giriş Tarihi: 23.12.2020

Göztepe'nin sezon başında Portekiz ekibi Alvarenga'dan 2 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı Brezilyalı Guilherme ile ilgili dün flaş bir gelişme yaşandı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu adı açıklanmayan bir Çin ekibi ile her konuda anlaşmaya vardı. Sambacının sözleşmesindeki '500 bin Euro'ya serbest kalır' maddesini kullanarak kulüpten ayrılacağı öğrenildi. Sarıkırmızılı yönetimle görüşerek ayrılık haberini bildiren Guilherme dün akşam oynanan Galatasaray maçı kadrosundan da çıkarıldı. Geçen sezon forma giydiği Trabzonspor ile kiralık sözleşmesi devam eden ve 1.1 milyon Euro kazanan Brezilyalı oyuncu, Göztepe'ye 500 bin Euro karşılığında satın alma opsiyonuyla transfer olmuştu.

11 MAÇTA 3 GOL ATMIŞTI
500 bin Euro da Karadeniz ekibinden kazanan Sambacı, toplam 1 milyon Euro'yu elinin tersiyle iterek Çin'e gidecek. Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon 11 resmi maça çıkan Guilherme, fileleri 3 kez havalandırmıştı.

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