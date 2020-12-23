Kara Kartal’da gündem Cenk

Beşiktaş aldığı başarılı sonuçlarla zirveye yanaşırken yönetim şampiyonluk için kollarını sıvadı. Kara Kartal, Aboubakar'a alternatif olacak bir ismi takıma kazandırmak için çalışmalara resmen başlarken İspanya'da yayın yapan Todofichajes'te yer alan habere göre Beşiktaş, Cenk Tosun'u Ocak ayında kiralamak için Everton'a resmi teklifte bulunacak. Everton'ın Ocak ayında forvet transferi yaparsa Cenk Tosun'un ayrılığına onay vereceği belirtildi.



REKOR KIRARAK GİRMİŞTİ

Cenk Tosun, 2017-2018 sezonunun devre arasında 22.5 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olarak bonservis rekoru kırmıştı. Everton formasıyla İngiltere'de 55 maça çıkan Cenk Tosun, son haftalarda fazla forma şansı bulamazken başarılı oyuncunun Milli Takım'ı da düşünerek düzenli olarak forma giymeyi hedeflediği ve Beşiktaş'a transferi ciddi düşündüğü konuşuluyor.