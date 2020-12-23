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Haberler Göztepe Kara Kartal’da gündem Cenk

’da gündem Cenk

İspanyol basını ’ın Everton forması giyen eski yıldızının peşinde olduğunu yazdı.

Kara Kartal’da gündem Cenk
Giriş Tarihi: 23.12.2020

Beşiktaş aldığı başarılı sonuçlarla zirveye yanaşırken yönetim şampiyonluk için kollarını sıvadı. Kara Kartal, Aboubakar'a alternatif olacak bir ismi takıma kazandırmak için çalışmalara resmen başlarken İspanya'da yayın yapan Todofichajes'te yer alan habere göre Beşiktaş, Cenk Tosun'u Ocak ayında kiralamak için Everton'a resmi teklifte bulunacak. Everton'ın Ocak ayında forvet transferi yaparsa Cenk Tosun'un ayrılığına onay vereceği belirtildi.

REKOR KIRARAK GİRMİŞTİ
Cenk Tosun, 2017-2018 sezonunun devre arasında 22.5 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olarak bonservis rekoru kırmıştı. Everton formasıyla İngiltere'de 55 maça çıkan Cenk Tosun, son haftalarda fazla forma şansı bulamazken başarılı oyuncunun Milli Takım'ı da düşünerek düzenli olarak forma giymeyi hedeflediği ve Beşiktaş'a transferi ciddi düşündüğü konuşuluyor.

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