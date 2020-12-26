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Haberler Göztepe Göztepe - Fatih Karagümrük | CANLI ANLATIM

- | CANLI ANLATIM

'in 15. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Göztepe - Fatih Karagümrük maçının haberimizde bulabilirsiniz.

Göztepe - Fatih Karagümrük | CANLI ANLATIM

26.12.2020, 16:24

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Göztepe - Karagümrük maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz

GÖZTEPE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Göztepe - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

GÖZTEPE - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Göztepe: Megyeri, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Mossoro, Halil, Cherif, Napoleoni

Karagümrük: Viviano, Ramazan, Fatih, Balkovec, Alparslan, Biglia, Ndiaye, Ndao, Jimmy Durmaz, Aatif, Mevlüt

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