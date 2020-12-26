Göztepe - Fatih Karagümrük | CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta mücadelesinde Göztepe ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Göztepe - Karagümrük maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz
GÖZTEPE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Göztepe - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
GÖZTEPE - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER
Göztepe: Megyeri, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Mossoro, Halil, Cherif, Napoleoni
Karagümrük: Viviano, Ramazan, Fatih, Balkovec, Alparslan, Biglia, Ndiaye, Ndao, Jimmy Durmaz, Aatif, Mevlüt
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