İlhan Palut değiştirecek

Göztepe'de son üç maçta aldığı üç yenilgiyle yaşanan irtifa kaybı sonrası teknik direktör İlhan Palut kadroya tırpanı vuracak. Karagümrük mücadelesini çıkış maçı olarak gören genç teknik adam, G.Saray maçında yaptığı bariz hatalarla yenilgiye sebep olan sağ bek Gassama'yı kulübeye çekecek. Gassama'nın yerine cezası sona eren Murat Paluli'yi değerlendirecek olan Palut, orta alanda da Obinna ve Yalçın'ı kulübeye alacak. Obinna'nın yerine Napoleoni, Yalçın Kayan'ın yerine de Kubilay Sönmez bugünkü maçta sahaya on birde çıkacak.

NDİAYE'NİN BUGÜN SON ŞANSI

Ayrıca ligde son 6 maçta gol atamayan ve Galatasaray maçında da sayısız gol fırsatından yararlanamayan golcü Ndiaye'nin Karagümrük maçı da son şansı olacak. Senegalli golcü Karagümrük karşısında da etkisiz kalması halinde yeniden kulübeye çekilecek. Cherif Niadeye'nin ligde 11 mücadelede toplam 3 golü bulunuyor.