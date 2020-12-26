Kır zinciri Göz-Göz

Süper Lig'in son haftalarda beklenen performansından uzak kalan Göztepe, bugün Karagümrük'ü ağırlıyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan zorlu 90 dakikada hakem Sarper Barış Saka görev yapacak. Mücadeleyi beINSports2 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde 6 haftalık namağlup serisini son üç maçta Çaykur Rize, Hatayspor ve G.Saray'a yenilerek sona erdirerek hedeften sapan İzmir ekibi, Karagümrük'ü yenerek yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. 11.

SIRAYA KADAR GERİLEDİ

Ligin yeni ekibi İstanbul ekibi ise bu sezon yakaladığı çıkışla dikkat çekti. Bir maçı eksik Karagümrük 13 haftada 20 puan toplayarak 7. sırada yer alırken, Göz-Göz ise hafta içi oynanan maçlar sonunda 18 puanla 11. sıraya kadar geriledi. Önümüzdeki haftayı da bay takım olarak maç yapmadan geçecek olan sarı-kırmızılılar, ara öncesi 3 puan hasretini dindirmek istiyor.



STOPER ALPASLAN MAÇA YETİŞMEDİ

GÖZTEPE'DE Karagümrük ile oynanacak maçta sakatlığı süren Alpaslan yine forma giyemeyecek. G.Saray maçında da forma giyemeyen 27 yaşındaki stoper, bu maçta da tribünde olacak. İzmir ekibinde ayrıca Kovid-19 tedavisi gören kaleci İrfan Can ve ismi açıklanmayan iki oyuncu ile G.Saray maçı öncesi Çin ekibi ile anlaşma sağlayan Guilherme maç kodrosunda yer almayacak. Rakip Fatih Karagümrük'te ise cezalılar Sabo ve Sobiech Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.