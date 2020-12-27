Göztepe'nin tadı yok

Süper Lig'de haftalardır kazanmayan Göztepe, sayısız fırsattan yararlanamadığı maçta Karagümrük ile yenişmedi: 1-1. 11. dakikada Murat Paluli'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 14'te Biglia'nın kullandığı serbest vuruşta Badou Ndiaye topu filelerle buluşturdu ancak hakem Sarper Saka, VAR görüntülerini izledikten sonra pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü vermedi. 23'te sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Alparslan Erdem'in şutunu savunma uzaklaştırdı. 32'de Berkan Emir'in kullandığı kornerde Atınç Nukan ceza sahası içinde kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti. 33'te ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Ramazan Civelek'in şutu az farkla auta gitti.





BİGLİA SONUCU BELİRLEDİ

49'da Halil'in hatalı basında topu önünde bulan Biglia'nın bekletmeden şutu yandan auta çıktı. 56'da Biglia şutunu çekti, kaleci Megyeri son andı topu çeldi. 66'da Ndiaye'nin uzun pasına hareketlenen Halil ceza alnına girdi, sağ çaprazdan vuruşunda çerçeveyi bulamadı. 69'da Berkan sol kanattan çizgiye inip içeri çevirdi, Nidaye boş pozisyonda topu auta yolladı. 70'te Halil sağdan ortasını açtı, Burka'ın kafa vuruşu yandan dışarıya gitti. 78'de Biglia serbest vuruşta topu ağlara yollayarak eşitliği sağladı: 1-1. 90+2'de defansın arkasına atılan topla buluşan Ndao vurdu, kaleci Megyeri topu çıkardı. Maç 1-1 bitti.

PALUT DEĞİŞTİRDİ

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, dün Karagümrük karşısına 3 değişiklikle çıktı. Savunma ve orta alanda değişime giden Palut, sağ bek Gassama'nın yerine cezası sona eren Murat Paluli'ye şans verirken orta alanda da Yalçın ve Tripic'i de yedek kulübesine çekti. Palut, Yalçın'ın yerine orta alanda Mossoro'ya görev verirken, kanatta da Napoleoni'yi değerlendirdi. Göztepe'de koronavirüs tedavisi gören kaleci İrfan Can ve ismi açıklanmayan iki oyuncu Karagümrük maçında da görev alamadı. İrfan Can'ın yerine eldivenleri G.Saray maçında olduğu gibi Macar kaleci Megyeri giyerken, cezası sona eren Murat on birde oyuna başladı. Geçen hafta G.Saray maçı öncesi sakatlanarak kadrodan çıkarılan Alpaslan Öztürk de dün iyileşmediği için maç kadrosunda yerini alamadı.





NDİAYE GOLÜ ATTI, SAKATLANDI

Karagümrük maçının ilk yarısında zor pozisyonda topu ağlara gönderen Ndiaye, rakip takım kalecisi Viviano ile çarpıştı. Fileleri giden top sonrası kendisini acı içinde yerde bulan Ndiaye golün sevincini yaşayamadı. Senegalli futbolcunun tedavisi saha içinde yapılırken sakatlığı ciddi olmayınca maça devam etti. 6 haftadır gol hasreti çeken Cherif Ndiaye dün golle buluşurken ligde gol sayısını 4'e çıkardı. Kupada da 2 golü bulunan Ndiaye, en son Ankaragücü maçında fileleri iki kez sarsmıştı.

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