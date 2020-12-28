Göz-Göz çare arıyor

Süper Lig'de sergilediği çıkışın ardından son 3 maçta aldığı yenilgiye önceki gün evinde Karagümrük beraberliğini ekleyen ve 3 puan hasretini 4 maça çıkaran Göz-Göz, buhrandan çıkmanın yollarını arıyor. Sarıkırmızılı ekip 15 hafta sonunda 19 puanda kalırken, önümüzdeki haftayı bay takım olarak maç yapmadan geçecek olması da teknik heyeti düşündürüyor.

EN AZ 4 TAKVİYE YOLDA

Son 4 haftada sadece 1 puan toplayan Göz-Göz, arayı en iyi şekilde değerlendirip yaralarını sarmayı planlıyor. Yönetim, teknik direktör İlhan Palut'tan kötü gidiş ile ilgili ayrıntılı rapor isterken, 5 Ocak 2021'de resmen başlayacak olan ara transfer dönemi için de yol haritasını çizecek. Sarı-kırmızılıların, ara dönemde birçok oyuncu ile yollarını ayırması beklenirken özellikle sağ bek, kanat, on numara ve golcü transferiyle kadrosunu takviye etmesi bekleniyor. Çin'e transferi söz konusu olan Guilherme'nin de G.Saray maçı öncesinde takımdan ayrılması sonrası on numara transferi şart oldu. Göztepe, bay geçeceği haftanın ardından 6 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.



CHERİF NDİAYE İÇİN SEFERBERLİK

Diaye'nin formundan mem-nun kalan yönetim de sezon başın-da Hırvatistan Ligi ekiplerinden Gorica'dan kira-lanan 24 yaşın-daki futbolcunun bonservisini almak için harekete geçti. Sene-galli'nin ligde 4 golü var.



YALÇIN ÖZÜR DİLEDİ

FATİH Karagümrük karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren, ancak performansı nedeniyle 87. dakikada teknik direktör İlhan Palut tarafından oyundan alınan Göztepeli genç oyuncu Yalçın Kayan, bu değişikliğe tepki göstererek formasını yere bırakmış ve kulübe yerine direkt soyunma odasına gitmişti.



GÖZTEPE altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcunun yaptığı bu hareket sonrası sosyal medyada taraftarlar 21 yaşındaki futbolcuya sert tepki gösterdi. Bunun üzerine sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Yalçın, Göztepe formasının ağırlığını çok iyi bildiğini belirterek camia ve sarıkırmızılı taraftarlardan özür diledi. Yönetimin bu hareketi sonrası Yalçın Kayan'a ceza vermesi bekleniyor.

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