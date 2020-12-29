Göz-Göz’de rota Ben Arfa

Süper Lig'de son 4 maçında da galibiyete hasret kalan Göztepe'de ara transfer çalışmaları hız kazandı. İkinci yarıda Avrupa Ligi şansını zorlamak isteyen sarı-kırmızılılar, Çin Ligi'nden bir ekip ile görüşen ve bu nedenle son iki maçtır kadroya alınmayan Brezilyalı on numarası Guilherme'nin alternatifini buldu. Sambacının Çin'e transferinden futbolcunun sözleşmesindeki madde gereği 500 bin Euro kazanacak olan Göz-Göz yönetimi 10 numara arayışlarında Fransa'ya yöneldi. Sarı-kırmızılılar, Ligue 1'de Bordeaux forması giyen yıldız futbolcu Hatem Ben Arfa'yı gündemine aldı. Sezon başında da menajerler tarafından Göztepe'ye önerilen ancak transferi gerçeklemeyince Bordeaux'a imza atan Tunus asıllı Fransız oyuncunun kulübüyle yıl sonuna kadar sözleşmesi devam ediyor. Ben Arfa'nın menajeriyle bağlantıya geçerek nabız yoklayan kurmaylar futbolcudan olumlu yanıt alması halinde çok geçmeden somut adımları atacak.

GÖZLER MEHMET SEPİL'DE

Transferle bizzat Başkan Mehmet Sepil'in ilgilendiği ve çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttüğü öğrenildi. Ligin ikinci yarısında Avrupa Ligi şansını zorlamak isteyen ve bu yönde takviyeler yapacak olan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Ben Arfa hamlesiyle hem taraftarları bir yıldız transferiyle heyecanlandırmak, hem de teknik heyetin elini güçlendirmek istiyor.



14 KUPA KAZANDI

GÖZTEPE'NİN transfer listesinde yer alan Hatem Ben Arfa, kariyerinde Lyon, Marsilya, Newcastle United, Hull City, Nice, Paris Saint-Germain, Rennes ve Valladolid takımlarında forma giyerken toplam 14 şampiyonluk elde etti. 33 yaşındaki on numara Lyon'da 4 lig, 3 de Fransa Süper Kupası sevinci yaşarken, Marsilya ve PSG'de birer kez lig, Fransa Süper Kupa ve Fransa Lig Kupası, Rennes'de de Fransa Kupası şampiyonluğunu yaşadı.