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Haberler Göztepe Göztepe yara saracak

yara saracak

Göztepe yara saracak

29.12.2020

SÜPER Lig'de üst üste aldığı 3 yenilginin ardından Karagümrük ile berabere kalan Göztepe, bay geçeceği önümüzdeki haftada yaralarını saracak. Bu haftayı maç yapmadan geçecek olan Göztepe, yeniden lige döneceği 6 Ocak Çarşamba günü Trabzonspor maçına kadar eksiklerin takıma dönmesini bekliyor. Kovid-19 tedavisi gören ve G.Saray ve Karagümrük maçlarında forma giyemeyen İrfan Can'ın yanı sıra adı açıklanmayan 2 oyuncu da bu süreçte takıma dönecek. Ayrıca bu sezon ikinci kez sakatlanarak takımı yalnız bırakan Alpaslan Öztürk'ün de iyileşerek takıma dahil olması bekleniyor.

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