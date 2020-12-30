Palut, Sepil’den takviye istedi

GÖZTEPE'DE korona virüs tedavisi gören İrfan Can, Kubilay ve Ideye'yle birlikte tedavisi süren Alpaslan'ın da bu hafta takıma katılacak olması teknik direktör İlhan Palut'u sevindirdi. Genç teknik adamın yılbaşından sonra başkan Mehmet Sepil'le bir araya gelip takımın son durumu hakkında bilgilendirmede bulunacağı vurgulandı. İkinci yarı için alternatifli bir kadro düşünen Palut'un Sepil'den transfer talebinde bulunacağı kaydedildi. Yönetimin ara transfer döneminde 3 ya da 4 takviye yapabileceği ileri sürüldü. İzmir ekibi alınan sonuçların ardından tesislerinde kampa girecek.