Beykan Göztepe’de

Süper Lig'de devre arasında takıma önemli takviyeler yapacak olan Göztepe ilk transferini gerçekleştirdi. Sezon başında başladığı gençleştirme operasyonunu sürdüren sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor'da forma giyen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunu renklerine bağladı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de transferi doğrularken, futbolcunun bonservis probleminin kendisinin çözeceği öğrenildi. Kulübüyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki genç kanat oyuncusu, Başkent ekibinden bonservisini alarak Göztepe'ye imza atacak. 5 Ocak'ta başlayacak olan transfer döneminde ilk imzayı Beykan'a attıracak olan yönetim, savunma, orta saha, kanat ve ileri uca yerli ve bayancı futbolcuları kazandıracak.



TFF 1. Lig'de Ankaraspor formasıyla 15 karşılaşmaya çıkan Beykan Şimşek, rakip fileleri 5 kez havalandırırken 1 golün de asistini gerçekleştirdi.