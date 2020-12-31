Palut’a güvenoyu

SÜPER Lig'de özellikle son 4 maçta aldığı başarısız sonuçlarla irtifa kaybeden Göztepe'de en çok eleştirilen isimlerin başında da teknik direktör İlhan Palut geliyordu. Genç teknik adama, Başkan Mehmet Sepil sahip çıktı. Sepil, "Göztepe başkanı olarak ben de çok sık hoca değiştirdim. İlhan hocanın şu anki performansı tam beklediğimiz gibi değil ama ona inancım devam ediyor. Hocayı değiştirmek gibi tasarruf olmayacak. Ben İlhan hocayı çok seviyorum. Bir kere çok çalışkan ve değerli bir insan. Genç hoca çalıştırmaktan dolayı bir takımda tecrübe noksanlıkları oluyor ama hayat böyle bir şey. İlhan Palut'un çok büyük değer olduğunu düşünüyorum" dedi.