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Haberler Göztepe Bir yıldız oyuncu daha gündemde

Bir yıldız oyuncu daha gündemde

Yönetim, Beykan Şimşek’in ardından ’dan ’ı da transfer edecek.

Bir yıldız oyuncu daha gündemde

1.1.2021

Göztepe'de gençlik harekatı devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte başkan Mehmet Sepil önceki gün sezon başında başlatılan takımı gençleştirme operasyonunun devam ettiğini açıklamıştı. Bu doğrultuda 1. Lig ekibi Ankaraspor'dan sol kanat pozisyonunda forma giyen 25 yaşındaki Beykan Şimşek ile anlaşma sağlayan Göztepe, sağ kanat transferi için de genç bir isme kanca attı.

OKUTAN 1 GOL ATTI, 5 ASİST YAPTI
Yine TFF 1. Lig'de mücadele eden Boluspor'dan sağ kanat oyuncusu Melih Okutan da İzmir temsilcisi Göztepe'nin radarına takıldı. 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Futbolcu için uygun bir bonservis bedeli ödemeye razı olan başkan Mehmet Sepil, transferi en kısa sürede bitirip Melih'e de imza attırmak istiyor. Fenerbahçe altyapısından yetişen Melih Okutan, 2017 yılında Boluspor'a transfer olmuştu. 24 yaşındaki genç futbolcu bu sezon 16 resmi maça çıkarken 1 gol atıp, 5 asist üretti.

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