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Göztepe’den Carrillo atağı

Sarı-kırmızılılar hücum hattını güçlendirmek için İspanyol ekibi Elche’de oynayan İtalyan futbolcuyu gündemine aldı.

Göztepe’den Carrillo atağı

1.1.2021

Göztepe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sezon başında transfer edilen Brown Ideye'den ilk yarıda faydalanamayan sarı-kırmızılı yönetim, Nijeryalı golcünün yerine aradığı ismi İspanya'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Elche formasını giyen Arjantin uyruklu İtalyan futbolcu Guido Carrillo'yu da gündemine aldı. Kulübüyle sözleşmesi 2022 yılına kadar süren 29 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak takıma katılması söz konusu. Futbolcu ve menajeri ile temasa geçen kurmaylar, transfer için nabız yoklarken Elche'de mutsuz olan futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor. Futbolcuyla şartların oluşması halinde, başkanı Mehmet Sepil, İspanyol kurmaylarla bağlantıya geçerek pazarlığa oturacak.

KESENİN AĞZI AÇILACAK
Futbolcunun güncel piyasa değerinin 3 milyon Euro olduğu öğrenilirken takım içindeki dengeleri bozmaması kaydıyla Carrillo için kesenin ağzı açılacak.

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