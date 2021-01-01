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Haberler Göztepe Taraftarlardan müthiş destek

Taraftarlardan müthiş destek

Taraftarlardan müthiş destek

1.1.2021

GÖZTEPE'DE taraftarlar, seyircisiz devam eden sezonda takıma destek vermek için kulüp yönetiminden bilet satışı yapmasını talep etti. Taraftarın internetteki buluşma noktası GöztepeLIST'te yer alan açıklamada, Süper Lig'de yer alan diğer ekiplerin birçok yerden destek aldığı, Göztepe'nin ise kulüp başkanı Mehmet Sepil'in kişisel çabaları ve sponsorluklarla mücadelesini sürdürdüğü belirtildi. Göztepe'ye emek verenlerin tarihte hiçbir zaman yalnız kalmadığı vurgulanırken, açıklamada "Göztepe taraftarı, Göztepe'sine ve Göztepe'ye destek verenlere sahip çıkacak" denildi.

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