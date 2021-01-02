Göztepe’de rota Ademi

Göztepe, golcü transferi için düğmeye bastı. Yönetimin son adresi F.Bahçe oldu. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Kamil Ademi'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertli ekibe transfer döneminde İsviçre Basel'den transfer olan 24 yaşındaki futbolcunun devre arasında kiralanması düşünülürken ilk talip Göztepe oldu.

KİRALIK OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR

Yönetim transfer için teknik direktör İlhan Palut'un da onayını alırken 5 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer döneminde Ademi için İstanbul ekibine teklif götürecek. Futbolcunun kiralık olarak kadroya katılması planlanırken satın alma opsiyonu da sözleşmeye eklenebilecek. Süper Lig'de pek fazla şans bulamayan İsviçre asıllı Alman futbolcunun Türkiye'den ayrılmak istemediği ve Süper Lig'in yükselen değeri İzmir ekibini yeni bir çıkış olarak değerlendirebileceği öngürülüyor.



OPERASYON BAŞLIYOR

GÖZTEPE'DE takımdan ayrılacak oyuncular da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Sarıkırmızılılarda, sağ bek oyuncusu Senegalli Lamine Gassama gözden çıkarılırken kulüp bulunması halinde satış listesine konulacak. Gassama'nın yanı sıra bir stoper takviyesi halinde Titi ve ileri uçta bekleneni veremeyen Brown Ideye ile yolların ayrılması bekleniyor.



İSVİÇRE'DE YETİŞTİ

Almanya doğumlu Kemal Ademi, futbol altyapısını İsviçre'nin St. Gallen ekibinde aldı. 24 yaşındaki golcü oyuncu daha sonra Almanya'da Hoffenheim ekibine transfer olurken İsviçre'de Neuchatel Xamax ve Basel'de top koşturduktan sonra sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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