Eski başkan Kocaoğlu korona virüse yenildi

Öztepe'nin eski başkanlarından Mustafa Kocaoğlu korona virüse yenik düştü. Bağırsak kanseri olan 73 yaşındaki Kocaoğlu, korona virüs testi pozitif çıktıktan sonra nefes darlığı şikayeti ile Gazi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede yoğun bakıma alınan Kocaoğlu, dün sabaha karşı fenalaşarak hayata gözlerini yumdu. Göztepe Kulübü sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınlayarak, "Başımız sağolsun. Eski Başkanlarımızdan Mustafa Kocaoğlu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz" paylaşımını yaptı