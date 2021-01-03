Marcelo geliyor

Göz-Göz yönetimi çetin geçecek ikinci yarı için kadrosunu genişletme kararı alırken, stoper takviyesi için de girişimlerini hızlandırdı. Brezilyalı Cristian Titi'yi gözden çıkaran Göz-Göz yönetimi gündemine başka bir Sambacı'yı aldı. Sarı-kırmızılı yöneticiler, Fransız temsilcisi Olimpik Lyon forması giyen 33 yaşındaki deneyimli stoper Marcelo Antonio Guedes'i renklerine bağlamak için harekete geçti.

AYRINTILI DOSYA

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen 33 yaşındaki stoperin haziran ayı sonunda savunmacı için sezon sonunu beklemek istemeyen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fransız kurmaylarla bir araya gelerek transferi bitirmeye çalışacak. Marcelo'ya menajeri kanalıyla ulaşan olumlu yanıt aldı. Başkan profili ile İzmir'i tanıtımının eklendiği dosyayı hafta içinde Marcelo'nın menajerine iletecek. Brezilyalı futbolcunun ikna edilmesi halinde Sepil, daha net adımlar atarak transferi bu ay içinde bitirmeye çalışacak.

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