Yönetimden anlamlı ceza

GÖZTEPE yönetimi, Karagümrük maçında oyundan alınmasına tepki göstererek formasını yere atan Yalçın Kayan'ın cezasını kesti. Dün toplanan yönetim kurulu 21 yaşındaki futbolcuya anlamlı bir ceza verdi. Haraketi sonrası taraftarların yoğun tepkisine maruz kalan Yalçın, 350 adet sezon forması alarak okullar açıldığında ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtacak.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

GENÇ orta saha oyuncusuna ayrıca, bir aylık maaşı kadar da para cezası kesilirken kulüp anlamlı cezayı, "Yalçın Kayan'a disiplin talimatı doğrultusunda bir aylık maaşı kadar para cezası kesilmiş ve ilaveten ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 350 adet yeni sezon forması alması ve okullar açıldığında ziyaret ederek dağıtması kararlaştırılmıştır" açıklamasıyla duyurdu.