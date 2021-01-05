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Haberler Göztepe Göztepe Beykan Şimşek'i açıkladı

'i açıkladı

Son dakika transfer haberleri... altyapısından yetişen son olarak Ankaraspor'da forma giyen , ekiplerinden 'ye transfer oldu.

Göztepe Beykan Şimşek'i açıkladı

05.01.2021, 13:12

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ankaraspor'dan Beykan Şimşek'i kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Beykan Şimşek ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbola Isparta Gençlerbirliğispor'da başladıktan sonra Fenerbahçe'de profesyonel olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kardemir Karabükspor, Sivasspor, Altınordu, Sakaryaspor ve son olarak Ankaraspor'da forma giydi.

Çeşitli yaş kategorilerinde ve A2 Milli Takımı'nda 40 kez forma giyen Beykan Şimşek, kulüp kariyerinde lig ve kupada 197 maçta 46 gole imza attı.

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