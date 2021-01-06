Beykan imzaladı

GÖZTEPE, daha önce prensipte anlaşma sağladığı Beykan Şimşek'i resmen kadrosuna dahil etti. Son olarak TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor'un formasını giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. 2013 yılında Fenerbahçe'de profesyonel olan Beykan, kariyerinde Karabükspor, Adana Demir, Sivasspor, Altınordu, Sakaryaspor ve Ankaraspor takımlarında oynadı. U-15 ve A-2 arası tüm milli takım kategorilerinde de forma giyen Beykan Şimşek'in kariyerinde 43 milli maç tecrübesi bulunuyor. Göztepe, yaptığı açıklamada Beykan Şimşek'e 'Hoşgeldin' derken, sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi. Beykan, kariyerinde 318 maça çıktı, 106 gol attı.