Göz-Göz Trabzon virajında

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Göztepe, Trabzonspor'a konuk olacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bugün oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği zorlu 90 dakikayı beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde geçen haftayı bay takım olarak geçiren ve son 4 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkararak Avrupa Ligi yarışında geriye düşen Göz-Göz, Trabzonspor'u yenerek kötü talihini yenmek istiyor.

GUİLHERME FORMA GİYMEYECEK

Son hafta deplasmanda Karagümrük'ü yenerek moral bulan ve 23 puanla maç fazlasıyla 6. sıraya yükselen bordo-mavililer de Göztepe önünde kazanıp ikide iki yapmayı planlıyor. Göztepe'de kritik maç öncesi eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor. Sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilen Guilherme ise Çin Ligi'ne transferi söz konusu olduğu için eski takımına karşı forma giyemeyecek. Ev sahibi Trabzonspor'da ise sakatlığı bulunan Trondsen ve Vitor Hugo ile birlikte, transfer görüşmesi yapan Campi kadroda yer almıyor. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut eksiklerin dönmesiyle kadroda değişime gidecek. İyileşen kaleci İrfan Can'ın bugünkü maçta eldivenleri Megyeri'den devralması bekleniyor. Alpaslan'ın sakatlığı da geçerken, Palut'un ayrıca son Karagümrük maçından farklı olarak Ndiaye'yi ileri uca çekip, sol kanatta Tpiric'e şans vermesi bekleniyor.



TRABZON UĞURU

GÖZTEPE, Trabzonspor'a dep-lasmanda hep ters geliyor. Sarı-kırmızılılar son 3 sezonda Şenol Güneş Spor Komplek-si'nde rakibine kabus yaşat-tı. Ligde üst üste 4. sezonunu geçiren Göz-Göz, gurbette çıktığı son 3 müsabakanın 2'sini kazandı, 1'inden beraberlikle ayrıldı. Göz-tepe 2017-18'de Trabzonspor'la dış sahada golsüz berabere kalıp 1 puanı hanesine yazdırdı. 2018-19'da ise Trabzon'dan 2-1'lik galibiyetle ayrılan İzmir ekibi, geçen yıl evinde 1-0 kazandı.



EKUBAN RÜZGARI

Trabzonspor'da, son haftaların forma golcüsü Caleb Ekuban rüzgarı esiyor. 10 maçta banko görev alan Ganalı forvet, 4 golle skora katkı yaptı, takımını şahlandırdı.



GÖZTEPE İLE 25. KEZ OYNUYOR

Trabzonspor ile Göztepe, bugün Trabzon'da oynayacakları maçla birlikte ligde 25'inci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne dek oynanan 24 karşılaşmada Trabzonspor'un 10, Göztepe'nin 5 galibiyeti bulunurken, 9 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda 35 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.



NDİAYE FARKI

GÖZTEPE'NİN Senegalli golcüsü Cherif Ndiaye, bugünkü maçta takımının en önemli gol ayağı olacak. 15 lig maçının 9'unda banko oynayan 24 yaşındaki oyuncu, 4 gol attı.