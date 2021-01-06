Trabzonspor - Göztepe CANLI ANLATIM

Trabzonspor ile Göztepe, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 25. kez karşı karşıya geliyor.İki takım arasında geride kalan 24 lig maçında bordo-mavililerin galibiyet sayısında 10-5 üstünlüğü bulunuyor.

Teknik direktör İlhan Palut, Trabzonspor karşısında kötü gidişatlarını durduracaklarını söyledi. Zorlu bir maça çıkacaklarını ifade eden genç teknik adam, "Göztepe olarak sahada en iyi mücadeleyi göstereceğiz. Buradan galibiyetle dönmememiz için bir neden yok. Trabzonspor da çıkışa geçti. Bir hayli çekişmeli ve zevkli bir mücadele bizi bekliyor" yorumunu yaptı. Göztepe son 3 sezonda Trabzonspor deplasmanlarında 2 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.