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Trabzonspor - Göztepe maçı 11'leri belli oldu

Süper Lig'de son 4 maçından sadece 1 beraberlik elde edip 3 yenilgi alan Göztepe zirve yarışından kopmak istemeyen Trabzonspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşma öncesi Trabzonspor ve Göztepe'nin ilk 11'leri belli oldu.

06.01.2021, 15:23