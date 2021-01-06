Trabzonspor - Göztepe maçı 11'leri belli oldu

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Trabzonspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak.
Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak.
TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Marlon, Hosseini, Edgar, A. Parmak, Lewis, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Napoleoni, Halil Akbunar, Cherif, Ideye
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