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Haberler Göztepe Trabzonspor - Göztepe maçı 11'leri belli oldu

- maçı 11'leri belli oldu

Süper Lig'de son 4 maçından sadece 1 beraberlik elde edip 3 yenilgi alan zirve yarışından kopmak istemeyen 'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşma öncesi Trabzonspor ve Göztepe'nin ilk 11'leri belli oldu.

Trabzonspor - Göztepe maçı 11'leri belli oldu

06.01.2021, 15:23

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Trabzonspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak.

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Marlon, Hosseini, Edgar, A. Parmak, Lewis, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Napoleoni, Halil Akbunar, Cherif, Ideye

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